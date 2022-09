Macarena Olona no se fue de VOX por ninguna enfermedad. No significa que no la tuviera, ni que por un momento pensara que pudiera tener más gravedad de la que al final afortunadamente resultó, simplemente que de existir, no fue el motivo por el que dejó sus cargos políticos en VOX. El motivo fundamental fue un desencuentro total con la dirección política del partido en general y con Santiago Abascal en particular. Macarena Olona anda de tournée buscando capital político entre los seguidores, votantes y militantes de VOX, además de recursos para un proyecto político nuevo con el que vengarse de la dirección actual del partido. No es otra la motivación, un desencuentro personal y una vendetta con la dirección política que la mandó a Andalucía en contra de sus intereses para alejarla de la primera línea de la política nacional y que tras el fracaso de las expectativas electorales le privó de volver a Madrid tal y como solicitó a Santiago Abascal en una tensa reunión. Los motivos del enconamiento fueron muchos, y pueden desembocar en la primera escisión del partido posfascista que hasta ahora transitaba con los problemas internos sofocados. Pero a Macarena Olona les resultará imposible silenciarla.

"Después de las elecciones andaluzas dejé de ver a VOX como una familia porque identifiqué filtraciones internas a la prensa que me causaron mucho dolor". Las informaciones filtradas a las que se refiere Macarena Olona se publicaron en El Español y se refieren a la culpabilización que se hizo en la dirección política a la candidata por hacer caso omiso a la dirección en su línea de campaña y folclorizar sus actuaciones. Aquella filtración fue un punto de inflexión para Olona porque se publicó en un medio en el que escribía Hasel Paris, del que se habló en las reuniones de campaña con Macarena Olona, y que además ha sido colaborador de ISSEP y Tizona, la empresa de comunicación de Gabriel Ariza que Kiko Mendez Monasterio y VOX utilizó en la campaña electoral en Andalucía. Macarena Olona identificó como una filtración interna e interesada lo publicado por la información facilitada y el origen, lo que significo para ella un punto de no retorno en la confianza con la dirección política de VOX.

En la información que Olona identifica como una filtración interna se intentaba culparla a ella y a Álvaro Zancajo y Jacobo Coco Robatto de toda la responsabilidad del fracaso en el desarrollo de la campaña para salvar a Kiko Méndez Monasterio por no hacer caso a sus indicaciones. Esa filtración fue la traca final de una serie de desencuentros que hacen irreconciliables el encuentro entre Macarena Olona y Santiago Abascal. "Mi lealtad no depende de cómo se comporten otros", afirmó Olona en una entrevista con Carlos Herrera.

En la entrevista de Macarena Olona a la Cadena COPE la excandidata de VOX hizo varias afirmaciones que marcan el espacio troncal donde se dirimen las cuñas y las quiebras que están poniendo nerviosa a la dirección política de VOX. La afirmación de Olona de que llamaría a Abascal tras la conferencia que tiene en Murcia tiene como objetivo volver a centrar la atención mediática en un acto que tendrá contestación en la izquierda y convertir el evento en un caramelo para los medios de comunicación que irán a cubrir el acto para conocer si habrá algún tipo de declaración sobre VOX, su vuelta a la política, Santiago Abascal y la posible creación de otro partido. No hay demasiadas dudas sobre la estrategia a seguir por parte de Macarena Olona: "VOX no es el proyecto, VOX es el instrumento, el proyecto es España". Macarena Olona sabe que la dirección política de VOX no le va a permitir volver y usará la negativa como principio legitimador para la creación de un nuevo instrumento al servicio de España. La última afirmación de Olona en la COPE es toda una declaración de intenciones: "He tenido oportunidad de conocer a personas que en un momento determinado han estado muy cerca de nuestro partido formando parte de él, que han estado luchando y que siguen luchando por España y que por distintos motivos se han desencontrado con VOX. Si retornase a VOX en primera línea política desde luego una de mis aspiraciones es poder servir de elemento unificador, de elemento aglutinador, porque creo que un partido que excluye no puede representar una alternativa de gobierno y desde luego no puede representar a España y los españoles desde esa posición excluyente".

La intención de Macarena Olona es crear un proyecto tercerista que apele a ciudadanos de izquierda y derecha y que ya dejó traslucir en un mensaje anunciando su conferencia en la Universidad de Murcia "A los ciudadanos que caminan con ambos pies, el derecho y el izquierdo. Porque así es como se avanza". Una estrategia de difícil alcance por el lugar del que viene y que tiene poco que ver con el papel que tenía en VOX donde se hacía fotos en la estatua vandalizada de Largo Caballero. Ahora busca reencontrarse con gente con la que confrontó de manera directa pero con la que cree que es necesario transitar en comunión. Muy difícil. Casi imposible. Pero la idea de Olona para su futuro se basa en dos preceptos, acabar con las trincheras, ser receptora de los desengañados de VOX y pensar solo en los españoles. Independientemente de lo que logre, ha hecho balbucear a Santiago Abascal.