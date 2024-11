Una semana después de la tragedia las calles de Chiva, aparentemente, empiezan a recobrar su estado previo a la riada, sin embargo, los peligros todavía existen. Sin ir más lejos, durante la noche de este lunes a este martes un edificio en la localidad se venía abajo. Una infraestructura que ya fue desalojada por ese riesgo de derrumbe junto a otra veintena. María es una vecina de 93 años que vive enfrente de una hilera de estas viviendas y ha contado a laSexta que ha vivido, pero mucho: "Esto es lo que me quedaba por ver".

En una conexión en directo con Al Rojo Vivo este martes, María ha admitido tener "momentos muy malos", a pesar de que al menos ya le han "traído la nevera". Desde hace siete días sus hijos le han estado ayudando a limpiar el bajo de su casa, el cual quedó anegado tras el paso de la riada.

Momentos antes recordaba ante los micrófonos de laSexta todo lo que había vivido como "un divorcio", "la posguerra" y la misma guerra durante la que recuerda "bombardearon Chiva y mataron a una señora y a su hija". También vivió la posterior transición a la democracia, así como "la pandemia": "Esto es lo que me quedaba por ver", ha dicho.

María relata que a pesar de los días que han pasado "no ha salido" por el pueblo por sus piernas y ante el temor de caerse. Entre tanta desgracia esta vecina consigue sacar una sonrisa con un inocente comentario: "Si me caigo, mis hijos me matan". Tampoco duda en mandar un mensaje de aliento y esperanza recordando aquello que asegura, le decía su madre: "El señor no da a nadie más de lo que pueda llevar".