¿Vamos hacia una burbuja inmobiliaria? Un experto en Vivienda explica qué hacer para evitar los fracasos de 2008 "que seguimos pagando"

Antonio García Ferreras conecta en directo desde el plató de Al Rojo Vivo con el experto en ViviendaEduardo González de Molina para analizar sobre que el precio del metro cuadrado esté "más caro que nunca". Y es que el precio de la vivienda supera ya los 2.160 euros por metro cuadrado y bate los máximos de 2007. "Son datos preocupantes que muestran de nuevo ese gran desbalance que tenemos entre oferta y demanda", afirma el experto en Vivienda, que recuerda que "ha habido un incremento poblacional en los últimos años y la parada de la construcción tras la crisis inmobiliario y de la crisis del COVID no ha ayudado".

"Esta es la resaca de la última década", explica González de Molina, que también destaca que también "estamos en los mejores datos de construcción de obra nueva en España del último lustro": "Hablamos de un aumento del 21% de oferta nueva, en donde Cataluña tiene un récord". "Justo en el año en el que se decía que la oferta nueva iba a ser destruida por la Ley de Vivienda", asegura el experto, que también detalla que "esa construcción de obra nueva va a tardar un tiempo en desplegar sus efectos". Por todo ello, aunque asegura que "es un dato preocupante", pero "hay brotes verdes de que vamos en la buena dirección".

Pero, ¿vamos hacia una nueva burbuja inmobiliaria? "De momento no, las condiciones son muy distintas a las que teníamos en 2005, 2006 y 2007", explica el experto, que sin embargo, advierte: "A menos que de repente decidamos como país tomar las medidas fracasadas que tuvimos en el pasado de desregular el suelo, dar hipotecas al 100% o incentivar al máximo la demanda". "Eso fue lo que nos llevó directos a la burbuja inmobiliaria, no solo a España, también a Irlanda o EEUU", recuerda y destaca que "la crisis que tenemos ahora es de una naturaleza distinta".

"No puede ser que haya vivienda en suelo potencialmente inundable ni en lugares no demandados", afirma el experto, que explica que la vivienda que se oferte "tiene que ser, principalmente, vivienda protegida y social, para que vaya a la población que más lo necesita" y vivienda "que no se privatice para que tengamos un parque que sirva para la población presente y futura". Con este objetivo "evitamos los fracasos de 2008, que todavía estamos pagando", concluye. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de esta noticia.