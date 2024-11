Las zonas más afectadas de la Comunidad Valenciana han conseguido esquivar la nueva DANA. Ahora, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha querido enviar un mensaje tranquilizador a los vecinos de dichos lugares.

"Lo peor ya ha pasado", ha asegurado. De esta forma, ha destacado que, aunque puede haber tormentas intensas, no volverán a ser torrenciales como las que se han vivido en algunos puntos de Valencia. "Eso ya no va a pasar, no volverá a llover con esa intensidad", ha explicado.

De hecho, ha aclarado que, de cara al viernes y al fin de semana, las lluvias en el área mediterránea remiten, estando el foco puesto en el este del país. "No lloverá con gran adversidad, pero habrá lluvias abundantes en Extremadura, Andalucía occidental y Canarias", ha reconocido.

Rubén del Campo ha aclarado que, pese a que pueda haber nuevas precipitaciones, no se espera un episodio tan extremo como el vivido. "Será una situación otoñal normal, con lluvias abundantes en algunos puntos pero nada comparado a lo vivido", ha zanjado.