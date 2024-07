Tras el acuerdo para que las comunidades gobernadas por el PP acojan a menores migrantes -y que podría costarle sus pactos con Vox-, Ángel Víctor Torres pone en foco en modificar la Ley de Extranjería para que esa solidaridad en el acogimiento no sea voluntaria, sino obligatoria. "Eso es lo importante y en lo que tenemos que centrarnos", reivindica el ministro en Al Rojo Vivo.

Según el titular de Política Territorial, actualmente hay unos 6.000 menores migrantes en Canarias y Ceuta. "Para que el resto de las comunidades tuviesen esa presión tendría que haber unos 130.000 menores no acompañados en el conjunto del país y hay unos 14 o 15.000 menores", ilustra Torres, que defiende que "es objetiva la presión que tienen los territorios frontera".

"El Gobierno de España, ante una competencia autonómica, lo que ha dicho es 'solucionemos esta situación'. Para eso necesitamos una iniciativa legislativa", agrega el ministro, que lamenta que, pese a haberle ofrecido un pacto de Estado a tal efecto, "hasta este momento el PP no se ha querido definir" en lo -sostiene- "es la solución".

"Derivar a 400 menores con solidaridad voluntaria no será inmediato, tardarán meses en llegar esos menores al territorio peninsular", advierte asimismo Torres, que esgrime que con la reforma que propone el Ejecutivo esto se podría agilizar y llevar a cabo "en 15 días". "Es la medida más justa, más necesaria, más ágil y más rápida sin duda", sostiene.

Así, ha insistido en que el reparto acordado "no soluciona el problema" en los territorios frontera. "La única solución es la que ha puesto el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España", insiste, y pasa por "modificar la ley, hacerlo por urgencia, en un trámite que se pueda hacer de lectura única, con seguridad jurídica, para que no se vulneren los derechos del menor". Por ahora, reitera, no tienen respuesta del PP.

"Ya no hay más demora posible: o se aprueba esa modificación legislativa o tendremos una situación dramática en los territorios frontera, Ceuta y Canarias, y en cualquier otro que en el futuro tenga presión migratoria", advierte Torres, que zanja: "Está claro que la única opción es que esta solidaridad sea obligatoria en todo el conjunto del país".