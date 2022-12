Tomás Gómez ya ha recurrido su destitución y asegura que, mientras se resuelve, el candidato es él, aunque la gestora, le intenten poner en su sitio. Según ha dicho en 'Al Rojo Vivo', se considera "candidato" porque "no hay otro candidato" ni se ha dicho que él "no se candidato".



Sin embargo, en rueda de prensa, Rafael Simancas, presidente de la gestora del PSM, ha declarado ante los periodistas: "La dirección del PSM está aquí ante ustedes, ha sido estatutaria y legítimamente elegida".



Gómez no termina de creerse la encuesta exprés que publica 'El País' y que refleja que ha sido cesar a Gómez y dispararse el PSOE hacia la victoria: "Si alguien es capaza de impulsar tan enormemente el voto en una marca, ¿Por qué no le ponemos en Ferraz?".



Le preocupa la deriva que ha iniciado Pedro Sánchez que, dice, ha erosionado la democracia interna que se había impuesto en Madrid y que anoche llevó a algunos a protestar en Ferraz. Al respecto, ha destacado que él no quiere estas cosas porque "los socialistas creen en la fraternidad, mostramos compañerismo entre nosotros".

Tomás Gómez asegura que el asunto de tranvía de Parla no le va a perjudicar por mucho que se utilice como excusa por la dirección, "con todo esto se cuestiona mi honorabilidad y no lo permito a nadie". Asimismo, cree que si algo ha influido en el puñetazo de Sánchez es el miedo a que le quiten el sillón: "puede haber intereses personales, el miedo se ha traducido en una agresión de estas características, una agresión violenta".



Tomás Gómez asegura que todos los socialistas tienen que estar en lo importante: ganar Andalucía y luego el resto de territorios y no disparándose en el pie, o hasta en la sien.