Ignacio Cembrero ha indicado en Al Rojo Vivo que le parece "un tanto utópico" que Israel diga que va a acabar con Hamás. El periodista ha indicado que, para conseguirlo, tendrían que "tomar toda la Franja de Gaza", algo que tendría un alto coste en vidas.

Además, ha destacado que no les valdría solo con tomar la Franja, también deberían quedarse allí para que Hamás no vuelva a ocuparla. Por tanto, Cembrero ha reconocido que cree que "le podrán asestar golpes muy duros", pero que no van a "hacer desaparecer" a Hamás.

Un momento que ha aprovechado para recordar que la percepción que se tiene en Occidente de este grupo terrorista "es diferente a la que tiene una gran parte de la opinión pública árabe".