Teresa Ribera ha advertido que se está jugando con un "mensaje muy irresponsable" en lo que respecta al cambio climático. La ministra para la Transición Ecológica ha indicado que se está transmitiendo la idea de que si no te gustan las sequías o el granizo debes votar a aquellos que niegan el cambio climático.

"Es muy irresponsable. Hay que trabajar a pie de calle sabiendo que es la mejor manera de enfrentar con éxito esta lucha contra el cambio climático, que no va a parar aunque no nos guste", ha asegurado. Un momento que ha aprovechado para criticar la postura de la derecha y la extrema derecha.

"Obviar el problema y pensar que así se resuelve es un tremendo error. Una enorme irresponsabilidad con la que está jugando con la derecha, que hace como que el problema no existe", ha asegurado. Un momento que ha aprovechado para recordar que mientras, la extrema derecha "pone en cuestión los datos".

Una situación que Teresa Ribera ha advertido que es peligrosa. "No me parece acertado que se mate al mensajero, que se cuestione la ciencia, eso es regresivo", ha recalcado. Además, ha dejado claro que mirar para otro lado tendrá, entre otras consecuencias, "no tener agua cuando se necesite".