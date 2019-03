La pobreza energética afecta a cuatro millones de hogares en España

PASAR FRÍO TIENE CONSECUENCIAS PARA LA SALUD

Uno de cada diez hogares no tiene dinero para mantener su casa por encima de los 18 grados en invierno. Esta cifra no sólo se debe al paro, también se incluye a personas que, pese a tener empleo, no pueden hacer pago a las facturas, que cada vez son más caras. Soria achaca sólo al desempleo las situaciones de pobreza energética y apuesta por la disminución del paro como solución del problema. Existe un bono social, que hace que los recibos sean un 25% más barato, pero sólo se puede beneficiar de ellos un número reducido de personas debido a sus estrictas condiciones.