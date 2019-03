El Partido Popular valenciano se financió con dinero negro

El PP valenciano se financió con dinero negro, según Hacienda. El diario 'El Mundo' informa de cómo la Agencia Tributaria tiene detectadas operaciones importantes de pago de actos electorales del PP con dinero no declarado, dinero a través de la empresa Orange Market.

Según Hacienda, Orange Market no habría pagado el IVA correspondiente a los años 2007 y 2008. En total, 473.600 euros en 2007; y casi 65.000 euros en 2008. De esta forma, se habría incurrido en un delito fiscal y electoral, ya que 2007 fue un año de elecciones autónomicas y municipales.

La UDEF afirma que el PP de Camps tenía una contabilidad A y una B identificadas como "Alicante" y "Barcelona".

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, insiste en que "no hay malvados" en el Partido Popular. "Quiero defender el honor de todos los militantes del Partido Popular. No tengo ni idea de esas informaciones". Rajoy, ante su Comité Ejecutivo, no hace ningún comentario sobre asuntos de corrupción.