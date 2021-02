"Se burlan constantemente de nosotros porque no tienen ningún miedo. Ana Botella va a la peluquería con coche oficial y no mira debajo del coche porque no tiene miedo, y mientras vivan sin miedo van a hacer lo que les dé la gana". Así se pronunciaba Pablo Hasél en 2013 sobre la lucha armada y la clase política.

El rapero, ahora en prisión por enaltecimiento al terrorismo e injurias a la Corona y a las instituciones del Estado, señalaba en sus entrevistas que la clase obrera no podía "renunciar a la lucha armada" porque esta era la única forma de "hacerse con el poder".

En la entrevista que te mostramos en este vídeo, de 'Furor.tv', Hasél citaba además a Ulrike Marie Meinhof, una de las fundadoras del grupo terrorista Fracción del Ejército Rojo. "Hasta que no vean el miedo en la puerta de su casa, hasta que no sientan el terror, no va a cambiar nada", decía entonces.

En la misma línea se pronunció en una entrevista en 2015 junto al rapero Valtònyc -también condenado por enaltecimiento al terrorismo- , en la que llamó a "hacerse con el poder" a través de la "lucha armada". "Para hacerse con el poder hay que expropiar a la oligarquía y a la burguesía, y eso no se consigue con las urnas", apuntaba.

Si bien, destacaba que para él la lucha armada "no es solo pegar tiros", sino que "lo de Gamonal o hacer una barricada para defenderte de la Policía también es armado". "La gente cuando oye lucha armada solo piensa en volarle la nuca a alguien, pero lucha armada abarca muchos terrenos", añadía.

Asimismo, se refería a la cúpula de Podemos como "vividores de mierda, que venden a la clase obrera", y que defienden que se puede "tener una vida digna" a través "de la paz". En este sentido, se preguntó "¿por qué tenemos que renunciar nosotros a la lucha armada?", si la "burguesía no lo hace".