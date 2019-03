Freno y marcha atrás a tres copagos

AMBULANCIAS, PRÓTESIS Y PRODUCTOS DIETÉTICOS

El Ministerio de Sanidad renuncia finalmente a exigir ese copago a los ciudadanos. Llevaba a vueltas durante un año porque todavía no se había aprobado. Son tres los que se quedan fuera de la lista propuesta por Ana Mato. Los enfermos ya no tendrán que pagar por el transporte en ambulancia cuando no eran casos urgentes, tampoco por las prótesis ni por los productos de alimentación especiales.