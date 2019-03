Así es la reforma fiscal del Gobierno: menos impuestos para los más ricos

CUENTA CON EL RECHAZO DE LOS SINDICATOS

Hay un impuesto que destaca porque va a ser el que más va a bajar, se trata del IRPF, pero es preciso recordar que el Ejecutivo lo subió en 2012 como una medida temporal y todavía no lo ha bajado. El plan es que se reduzcan los tramos, pasarán de siete a cinco y, además se van a establecer facilidades para quienes tienen menos recursos: no tendrán que pagarlo quienes ganen menos de 12.000 euros al año. Sin embargo, la diferencia no es tanta porque actualmente esta cifra se encuentra en los 11.121 euros.