Así es Abdelhamid Abaaoud, el objetivo de la operación policial en Saint-Denis

Abdelhamid Abaaoud, de 28 años, ha vivido en el barrio de Molenbeek cercado estos días por la policía. Estaba desaparecido desde que en enero se desmantelara una célula terrorista de la que él era cabecilla. Ahora, el Wall Street Journal, asegura que estaba siendo monitorizado y que justo hace un mes iban a dirigir contra él un ataque aéreo pero que le perdieron la pista.

Sorprende que hace unos meses, en la revista del grupo terrorista ISIS, le hacen una entrevista, un mes después del ataque a Charlie Hebdo en París, y que por cierto ocupa buena parte del número de la revista.

Abdelhamid, al que la revista apoda Abu Umar al Baliki, junto con otros dos jóvenes, formaban parte de esa célula y relata cómo consiguió llegar a Bruselas.

Le pregunta la revista: "¿Fue difícil llegar a Bélgica?", y él responde: "Nos enfrentamos a numerosos desafíos durante el viaje. Pasamos meses intentando encontrar un camino hacia Europa, y con la fuerza de Alá, tuvimos éxito llegando a Bélgica. Entonces fuimos capaces de obtener armas y conseguir una casa segura mientras planeábamos llevar a cabo operaciones contra los cruzados. Todo esto se nos fue facilitado por Alá. No hay fuerza ni poder excepto los de Alá".

Teniendo en cuenta que tras lo ocurrido en Charlie Hebdo su fotografía circulaba entre los investigadores, le pregunta la revista cómo consiguió no ser reconocido, y dice: : "Fui parado por un oficial que me contempló para compararme con una foto, pero me dejó ir. ¡No vio el parecido! Esto no fue otra cosa que un regalo de Alá".

Además, relata cómo asaltaron el piso que compartía con sus otros dos compañeros terroristas. La policía belga, en esa operación que tuvo lugar el 15 de enero, una semana después de la masacre de Charlie Hebdo. Él consigue escapar, no así los otros dos terroristas.

Dice: "La Inteligencia me conocía de antes y ya había estado en prisión. Tras el asalto en la casa, averiguaron que había estado con los hermanos y que teníamos planes juntos. Reunieron agentes europeos y americanos de Inteligencia para detenerme. Detuvieron musulmanes en Grecia, España, Francia y Bélgica para capturarme. Gracias a Alá, todos los detenidos no estaban conectados con nuestros planes. Espero que Alá libere a estos prisioneros de los cruzados".

