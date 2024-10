La analista Tania Sánchez considera que la comparecencia de Más Madrid no añade nada nuevo. "Reitera un poco lo que lo que se ha venido diciendo. Nadie conocía las dimensiones ni la gravedad, ni la atrocidad por muchos elementos. Hay un abismo entre reconocer que se ha fallado. Creo que ha especulado mucho quién sabía y quién no sabía. Creo que la contundencia de Rita Maestre deja claro que es que se conocía Íñigo estaba pasando por un mal momento, pero no las agresiones, el comportamiento y el uso del poder y su posición con otras mujeres", sostiene.

Así, considera que no pasa nada por reconocer que se cometen errores y que se creyó una versión de un suceso que tendía a quitarle importancia. "Es una cosa que sucede mucho con las agresiones y los comportamientos machistas en general", opina. Sánchez considera que tampoco hay que fustigarse "en debimos unir a la línea de puntos".

"Uno no se espera que a pesar de tener poder y liderazgo acabe siendo un agresor, pero sí que debemos estar alerta de no permitir ni el más mínimo comportamiento machista, ni el más mínimo uso abusivo del poder porque sin darnos cuenta puede estar escondiendo elementos que debemos tener elementos mucho más vigilados", explica en directo.

Sánchez considera que es duro pensar que hay que vigilarse unos a otros. "Lo mejor que tiene el feminismo es que está construyendo nuevas generaciones que podrán vivir sin este desazón por el que uno siente que no puede fiarse de las personas a las que ha querido", añade.