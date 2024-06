La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, recibirá el viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, según ha avanzado Europa Press y ha podido confirmar laSexta. Ayuso será la encargada de concederle la Medalla Internacional de la Comunidad, en el que será el único encuentro oficial del mandatario argentino dentro de su nueva visita a España.

Tania Sánchez ha señalado que es una "anomalía" que una presidenta autonómica haga una actuación internacional con el presidente de un país que "no ha pedido una relación bilateral" con el presidente del Gobierno de España.

Un asunto que ha explicado que tiene que ver con que Milei "no sabe dónde está en el mundo", destacando que al ser presidente de Argentina está representando a todos los ciudadanos de dicho país, y no a su ideario o partido. "Cuando decides viajar a otro país en nombre del tuyo y no hacer una visita institucional, estás saltando por los aires cualquier tipo de norma o acuerdo", ha asegurado.

En cuanto a Isabel Díaz Ayuso, Tania Sánchez ha destacado que ella tiene en la cabeza "un modelo de país como el que pretende imponer Javier Milei", que tiene que ver con "acabar con el Estado".