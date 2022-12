Borja Sémper, portavoz del PP en el País Vasco, ha dicho que no tiene "nignuna palabra de aliento para Rato" y que él, para "evitar rumorología" no hubiera mantenido ninguna reunión con el exvicepresidente del Gobierno. No obstante, ha añadido que no es nadie "para decir a los demás lo que tienen que hacer". En este sentido, Sémper ha destacado que no conoce a nadie en el PP "que justifique a Rato" y que "a nadie le gusta lo que se está conociendo, lo que supuestamente es delictivo y otros comportamientos, que sin llegar a serlo, no parecen éticos".