Joe Biden ha quedado en una posición política muy débil al no poder hacer frente dialécticamente a Donald Trump y viéndose incapaz de rebatir algunos de los bulos que el candidato republicano reprodujo durante su discurso.

La mala imagen transmitida por Joe Biden ha encendido las alarmas en el seno demócrata, además de dejar atónitos a muchas personas, como ha sido el caso de Sandro Pozzi: "Los primeros 15 minutos de debate, los 20 años que yo he visto política americana no he visto nada igual. Trump se mantuvo en su línea, agresivo, pero manteniendo la compostura y ahí descolocó por completo a Joe Biden".

"El problema del final es que esos dos minutos de oro los aprovechó fatal. No se le entendía y evitó citar una cuestión central para los demócratas, como es el aborto. El resultado ha sido realmente catastrófico y las reacciones de rechazo fueron inmediatas", ha sentenciado el periodista.