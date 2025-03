Sandra León, sobre el apoyo de Génova a Mazón: "Que no puedan hacerlo dimitir revela una debilidad del aparato del PP"

"Me parece importante la pregunta de por qué Feijóo no ha hecho aún dimitir a Carlos Mazón", señala la politóloga Sandra León, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Y esta pregunta puede tener, según contesta ella misma, dos opciones: "Bien porque no quería, es decir, porque estaba de acuerdo con el relato de los acontecimientos, o bien porque no podía".

Sin embargo, y desde que se conoció el demoledor auto de la jueza de Catarroja, la magistrada que investiga la gestión de la DANA, "desde que se ha producido el relato jurídico, se convierte en una situación insostenible: "Me da la sensación de que el hecho de que no se pueda hacer dimitir a Mazón revela una debilidad por parte del aparato nacional del PP, porque ya no es compartido el relato de los acontecimientos, vista la contundencia con la que se ha manifestado la juez que lleva este caso", afirma León.

Por tanto, añade la profesora, "se sabía que Mazón era un muerto político viviente, que el PP tenía que tomar una decisión, pero, a día de hoy y dadas las revelaciones y el seguimiento del caso por parte de la juez, me parece ya una situación insostenible". es ya una situación insostenible. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.