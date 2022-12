Interior pone una 'orden de alejamiento' de 300 metros a los escraches en domicilios de políticos. Salomé García sostiene que la medida es un acto más de "cinismo" por parte del Gobierno. "El Gobierno no deja de poner perímetros al derecho legítimo de protesta. No te puede manifestar en el Parlmento porque lo prohíbe una ley. También existen grandes perímetros de seguridad ante la sede de los partidos. La gente acude a los domicilios de los políticos porque no pueden hacerlo ante sus puestos de trabajo", ha explicado la periodista.

Para Salomé García, los 'escraches' no son la mejor solución, pero es la solución "desesperada" a un momento en el que los políticos no están solucionando los problemas de los ciudadanos. "Los políticos no dejan de alejarse de la ciudadanía". Carlos Santos, en contra de los 'escraches', defiende que los políticos y sus familias, como todo ciudadano, puede entrar y salir libremente de sus casas.

No obstante, Santos es partidario de aplicar la ley vigente. "No hace falta endurecimientos gratuitos de la ley". El periodista espera que los políticos pongan el mismo empeño a otras cuestiones necesarias, igual que lo están haciendo para evitar los 'escraches'. "El escrache es sólo un síntoma, no es la enfermedad. Me gustaría ver mayores esfuerzos para curar la enfermedad".