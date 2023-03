El PP ha presentado una comisión de investigación en el Congreso por el 'caso Mediador'. Desde Génova sospechan que el caso de corrupción que afecta al exdiputado Fuentes Curbelo puede ser "una mancha de aceite" y puede haber más cargos públicos implicados.

Un hecho que Afra Blanco ha analizado en Al Rojo Vivo. Tras destacar que "las organizaciones tienen que implementar los organismos necesarios para que no se den actuaciones que éticamente no sean acordes", Blanco ha destacado que el PSOE ha actuado "de forma rápida" y se ha planteado por qué "la tolerancia 0 no se da siempre".

"Me genera un profundo rechazo las fotografías que estoy viendo", ha destacado en referencia a las imágenes del 'caso Mediador' en el que se puede ver al diputado junto a mujeres prostituidas. Pero, añade, también le genera "profundo rechazo escuchar a personas del PP que se sientan a cenar un domingo con Vicent Marí, acusado por prevaricación administrativa, tráfico de influencias o coacciones".

También, ha insistido, "ver cómo Feijóo se sienta con Ángeles Muñoz de Marbella con 12 millones o cómo sigue teniendo la mano o no expulsa del partido a Fernández Díaz al que se piden 15 años por el caso Kitchen". "Tenemos que tener tolerancia cero todos y todas con cualquier caso que se pueda dar", ha zanjado.