Albert Rivera, líder de Ciutadans, no entiende que se esté utilizando dinero y colegios públicos para una actividad suspendida por el Constitucional. "Tiene que haber responsables por lo ocurrido, y sera la Fiscalía quién utilice los mecanismos para hacerlo". No obstante, asegura que "no aspira a ser fiscal, ni juez, ni policía".

Con respecto a las denuncias que varios partidos han interpuesto contra Artur Mas, Rivera considera que cada partido tiene su estrategia, pero puntualiza que Ciutadans "como partido debe exigir que se cumplan las leyes no actuar como un colegio de abogados".

Rivera señala que "está deseando ir a votar", pero "con unas urnas de verdad, con un censo electoral y siguiendo la ley". El líder de Ciutadans invita a los dirigentes independentistas a "que no se salten las leyes y vuelvan a la democracia".

Defiende que no existe otra salida más digna que la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Cataluña. "Artur Mas no ha metido a todos en un callejón sin salida. Está retando a la Justicia y a la Democracia". Rivera es partidario de que los ciudadanos puedan valorar en las urnas los recortes, los impuestos y la corrupción de Artur Mas, por ello le pide que sea "valiente" y se presente a las elecciones.