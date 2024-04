Rita Maestre ha sido expulsada del pleno del Ayuntamiento de Madrid tras llamar "nazis" a los concejales de Vox. Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, la portavoz de Más Madrid ha explicado qué es lo que ha sucedido.

"Lo que he dicho es una obviedad y una verdad", ha señalado, destacando que lo que ha dicho es que en las manifestaciones que tuvieron lugar en Ferraz frente a la puerta del PSOE había "nazis y dirigentes del PP y Vox".

De esta forma, ha confesado que no sabe por qué "se han dado por aludidos", asegurando que ella no va a retirar sus palabras.

Un momento que ha aprovechado para aclarar que su expulsión tiene que ver con "el doble rasero con el que se dirige el pleno". Maestre ha indicado que existe "unas normas si eres del PP y otras si eres de la oposición".

"El alcalde puede saltarse el turno para hablar y no pasa nada", ha asegurado, explicando que a ella le han expulsado porque ha reclamado su derecho a defenderse. "El alcalde ha intervenido sin pedir permiso y cuando me he levantado para defenderme, el presidente me lo ha negado".

Por tanto, ha denunciado que existe un "doble rasero muy grande en cómo se gestiona un debate", recalcando que si eres del PP "puedes hacer lo que quieras", mientras que si eres de la oposición, "el presidente te expulsa para que no puedas hablar". "Todo vale para el PP y los demás tenemos que quedarnos callados", ha lamentado.