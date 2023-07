Alberto Núñez Feijóo tiene la intención de llamar a los barones del PSOE para que "convenzan" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que le deje gobernar en el caso de ganar las elecciones del 23 de julio.

Fernández Vara ha reaccionado a esta propuesta asegurando que le parece una "indecencia". "Que no me llame. Si lo hace, obviamente le cogeré el teléfono porque soy una persona educada, pero la respuesta será no", ha asegurado.

"Le recordaré que el único partido de la historia democrática reciente en España que se ha abstenido para que el PP pudiese gobernar fue el PSOE. Dos años después se pudo dar la circunstancia contraria y no lo hizo, obligando a repetir elecciones", ha explicado.

Por este motivo, le parece que "hacer recaer en el PSOE de nuevo la responsabilidad cuando ellos acaban de cerrar un pacto de perdedores en Extremadura" es "de trileros".