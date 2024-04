Fernando Arancón, director de 'El Orden Mundial' responde a las declaraciones que ha realizado el presidente de Irán, Ebrahim Raisi al señalar que "los ataques de Irán a Israel derrumbaron la falsa hegemonía del régimen sionista".

"Ojalá tuviera tanta autoestima de Raisi pero no, Irán no tiene capacidad para destruir Israel", afirma Arancón en Al Rojo Vivo. Sostiene además, que si Irán tuviera ya la bomba atómica o al menos un arsenal nuclear de cierta relevancia, Israel no se atrevería tanto o limitaría mucho la respuesta que le puede dar a Irán".

En cuanto cualquier caso, entre las opciones que tiene Israel de responder a Irán, "si el 0 es no hacer nada y el 10 es arrasar completamente Irán, creo que ahora mismo estaría en torno a un 3 aproximadamente", afirma Arancón. En el video podemos ver al completo su explicación.