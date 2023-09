La política y abogada Cristina Almeida responde al histórico socialista Alfonso Guerra por el comentario machista que le ha dedicado a Yolanda Díaz, en una entrevista. Según Guerra, ha asegurado que a la vicepresidenta "le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra" a hacer las declaraciones que hizo al expresidente del Gobierno Felipe González. "¿Qué doctrina da?", añadía Guerra, en relación a Díaz.

"No sé la doctrina que da (Yolanda Díaz) pero desde luego la doctrina que da él es penosa. Penosa por tener que caer en decir si una mujer va o no a la peluquería, cuando además Yolanda Díaz ha sido una de las personas más valorada por los españoles por la capacidad de trabajo y diálogo que ha demostrado, y no precisamente en la peluquería", le ha respondido Almeida.

Me parece además -añade contundente- que "en los tiempos que vivimos, salir ahora con ese comentario es estar en otro mundo. Y no en el mundo de las mujeres y de la reivindicación".