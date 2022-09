Con la amenaza nuclear de Vladímir Putin más explícita que nunca, Antonio García Ferreras plantea una pregunta a Yago Rodríguez en Al Rojo Vivo: ante un posible ataque nuclear de Rusia en territorio ucraniano, ¿qué nivel de protección tiene Ucrania por parte de la OTAN, Estados Unidos y Europa?

Según indica el especialista, se trata de "un asunto de seguridad nacional sobre todo para los estadounidenses, que son quienes proveen el paraguas nuclear". Este, sin embargo, no protegería a Ucrania: "En principio, si hay un ataque nuclear sobre Ucrania, no está protegida por Estados Unidos", explica Rodríguez.

"No se prevé en principio que EEUU use sus armas nucleares para contrarrestar un ataque nuclear ruso sobre Ucrania", insiste el experto, que no obstante apunta que "eso traería consecuencias y habría algún tipo de reacción". Sin embargo, añade, "en una cuestión casi de supervivencia", Washington "pone en un equilibrio muy claro el interés nacional y se entiende que llegar a una guerra nuclear por un tercer Estado es contrario a ese interés". Puedes escuchar su análisis al respecto en el vídeo.