Putin ha amenazado a Occidente asegurando que tiene "armas para responder" y anunciando una "movilización militar" en el país. Unas palabras que han causado un gran revuelo en Rusia con grandes manifestaciones y sobre las que ya ha habido numerosas reacciones.

Una de las grandes incógnitas que han provocado estas declaraciones es saber si el líder ruso será capaz de utilizar armas nucleares.

"Por la información que tenemos no parece que haya una amenaza real, pero no podemos descartar nada. Putin ha provocado ya una guerra irracional que está provocando muerte, destrucción y consecuencias económicas en todo el mundo. Ante una persona irracional nunca podemos descartar nada", ha confesado el ministro de Presidencia Félix Bolaños en una declaraciones realizadas en 'Espejo Público'.

Bolaños ha asegurado que, por ahora, los informes que tienen no hacen pensar que haya una amenaza real, aunque recalca que no hay que descartar ninguna opción. "Creo, cada día más, que Putin ha entrado en la espiral enloquecida de no poder reconocer que esta guerra no la va a poder ganar. Esto nos hace ser muy prudentes en cualquier valoración que hagamos", ha confesado.

Amenaza con cerrar más el suministro de gas

En cuanto al problema de suministro de gas, el ministro ha confesado que "están preparados para todos los escenario" y que así nada les "pille por sorpresa". Bolaños ha asegurado que sabían que Putin "estaba usando el gas como arma de guerra incluso antes de la invasión en Ucrania".

Un hecho que ha quedado contrastado al analizar los gráficos. "Se puede ver cómo estaba preparando el terreno para este momento", ha indicado.

Sin embargo, ha asegurado que España está preparada para todos los escenarios posibles. "Tenemos 1/3 de las regasificadoras, no dependemos tanto de los tubos de gas, sino que estamos preparados para que venga en barco".

Por tanto, ha confesado que el país está en una buena posición, aunque sin poder evitar ciertas "dificultades propias de un mercado enloquecido".

Un momento que ha aprovechado para alabar la medida de la 'excepción ibérica'. "Gracias a esto pagamos un tercio de lo que cuesta en Alemania o Francia. Además, hemos bajado los impuestos en las facturas de luz y gas, por lo que pagamos un 20% menos de factura. Es una buena medida cuando otros países están pidiendo lo mismo que hay en España", ha sentenciado.

Robles: "Putin está acorralado, puede tomar cualquier decisión"

La ministra de Defensa Margarita Robles, también ha realizado unas declaraciones en 'Más Vale Tarde', donde ha mostrado la misma incertidumbre que Bolaños con respecto a la guerra.

Robles ha reconocido que cree que ahora Putin está "acorralado", lo que hace que "pueda tomar cualquier decisión". Unas palabras con las que expresaba la preocupación que existe por las medidas que pueda llegar a tomar en esta guerra.