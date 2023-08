Un día después de la reunión de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, en la cual el primero le pidió, entre otros puntos claves, que "le dejase" gobernar dos años, el sociólogo Rafa López comenta en Al Rojo Vivo que en política suele haber siempre muchos sarcasmos y uno de ellos es que "Feijóo le dijo al monarca y jefe de estado (y soy muy constitucional) que podía conseguir los 176 escaños" que necesita para gobernar y ser investido presidente de Gobierno.

Sin embargo -continúa López- al día siguiente vimos que había muchas dudas dentro del PP de que pudiera conseguirlo. Pero la pregunta es: "¿Qué vas a hacer durante este mes?" El problema es que Feijóo está haciendo en estos momentos mucha estrategia electoral pero no está haciendo aquello que para lo que el rey lo ha mandatado que es para una investidura".

Así mantiene que el PP quiere cambiar el rumbo pero "no sabe ni qué cambiar ni qué rumbo tomar", porque entre otras cosas, mantiene el sociólogo, "hace 57 días prometieron no sólo derogar el 'sanchismo' sino que dijeron que esta reunión (que se produjo ayer miércoles) no se iba a producir sino que se iba a reunir con varones socialistas, incluso algunos 'lumbreras' decían que Sánchez no sería en septiembre secretario general del PSOE.. Y hace tan solo 6 días estaban buscando a 4 socialistas buenos".