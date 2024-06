La gran novedad de las elecciones europeas ha sido la entrada de SALF (Se Acabó La Fiesta), el partido liderado por Alvise Pérez. La nueva formación ha conseguido tres escaños y Lluís Orriols, en Al Rojo Vivo ha analizado el futuro de SALF.

"Es uno de los titulares de la noche, sin duda. Las elecciones europeas es un foro idóneo para la emergencia de nuevas formaciones políticas, que pueden ser fugaces como fue la Agrupación Ruiz Mateos, una gamberrada de los votantes, o puede ser una formación política nueva que se queden en el ecosistema político español como Podemos. ¿Cuál es de las dos, más de Ruiz Mateos o de Podemos?", ha señalado.

Además, Orriols ha indicado que su entrada es posible porque hay "espacio para otro partido político": "Vox yo creo que no ha sido capaz de articular un discurso de extrema derecha popular. Siempre he dicho que hay espacio para otro partido político, pero no sé si es este o no".