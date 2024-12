La reflexión de Basteiro sobre la reducción de jornada: "30 minutos pueden dar para mucho, aunque parezca poco"

Daniel Basteiro ha reflexionado sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, lo que supone 30 minutos de reducción de jornada efectiva diaria. "Esto puede ser la diferencia entre hacer deporte o no, ir a la compra o no, hablar con un ser querido o no...", ha explicado.

De esta forma, ha dejado claro que, aunque parezca poco, esos 30 minutos "pueden dar para mucho". "Este es un asunto que puede cambiar la vida de las personas", ha asegurado, destacando que medidas como estas demuestran que "la política puede ser útil".

El periodista ha defendido que en nuestro modelo económico tiene que primar más la competitividad y la productividad que "trabajar más tiempo por menos dinero". Por este motivo, se ha mostrado convencido de que Yolanda Díaz se "saldrá con la suya".

"Habrá críticas, como las hubo con la subida del salario mínimo o la reforma laboral", ha indicado. Sin embargo, ha dejado claro que, pese a la polémica, esto es algo "imparable" porque es "una tendencia global".