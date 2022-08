El periodista y escritor Antonio Maestre ha criticado que se ponga el foco en las mujeres al hablar sobre los casos de pinchazos en noches de fiesta, agresiones para presuntamente provocar la sumisión química de las jóvenes.

"Se pone el foco en las mujeres. En decirles no vayas a este lugar, ve acompañada...", ha deplorado Maestre en una intervención en Al Rojo Vivo. En ella ha recordado una reflexión de la politóloga Nerea Barjola, autora de 'Microfísica sexista del poder': "¿Se toleraría que se dijese 'hombre, no salgas a partir de las 10, así no violas'?". Puedes ver su argumento en el vídeo que acompaña estas líneas.