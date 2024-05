La periodista Carmen Morodo se muestra crítica con el discurso sobre migración que está teniendo el PP en Cataluña, acercándose más a los postulados de Vox sobre esta materia. El PP habría endurecido su discurso para, según algunos expertos, disputarle a Vox esa cuarta plaza en el Parlament de Cataluña en estas elecciones que se celebran el domingo 12 de mayo.

"El PP no puede vincular migración ilegal con delincuencia porque eso es un discurso que lo hace Vox y un votante que comparta esa teoría siempre va a votar a Vox y no al PP y menos a Cataluña donde el voto no es útil porque saben que no va a condicionar el futuro gobierno de Cataluña", sostiene Morodo.

"Ilegalidad, inmigración y delincuencia y moverte al mismo discurso de Vox me parece un error porque ese votante siempre va a votar a Vox", añade la periodista. En el vídeo no obstante, podemos ver al completo su análisis.