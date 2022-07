Antonio García Ferreras se ha mostrado "desconcertado" ante el argumento de Podemos para situarse contrarios al incremento del gasto en Defensa después de que el portavoz de la formación morada, Jaume Asens, reconociera que no cuestionan la inversión en Defensa, sino "la supeditación de España a una potencia extranjera como Estados Unidos".

"Reconozco que me desconcierta", ha aseverado el presentador de Al Rojo Vivo, que ha recordado que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sí criticó directamente que el gasto en Defensa pudiera perjudicar a otras cuestiones sociales como la sanidad o la educación.

"Como no estamos en guerra, sino sufriendo las consecuencias económicas y sociales de una guerra, lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate, es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos para protegernos del impacto económico de esta situación, mantener las condiciones de vida y evitar un empobrecimiento masivo de la población", ha destacado la ministra, que ha asegurado que "no forma parte de los Presupuestos que España necesita invertir en armas porque lo diga una potencia extranjera", en clara referencia a la petición de Joe Biden.

Jaume Asens se sitúa así en la línea del ministro de Universidades, Joan Subirats, que reconoció en un primer momento que si la realidad internacional había cambiado le parecía "justificado" que tuviera que aumentarse el gasto en Defensa. No obstante, puntualizaba que eso "no quiere decir que tengan que seguir con una lógica de carrera armamentista".

Ahora mismo, de los 30 países que forman parte de la OTAN, solo nueve de ellos alcanzan el objetivo de inversión en Defensa que se acordó en la cumbre. Grecia lidera la Alianza con un 3,77% de su PIB, aunque Estados Unidos es el que más destina en proporción. España, con un 1,01%, es en concreto uno de los que más lejos está en cumplir ese objetivo. Solo Luxemburgo, que destina el 0,58% gasta menos en relación al tamaño de su economía.

Felipe González: "Quieren menos gasto y menos dependencia"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado "no entender" el argumento de la formación morada: "Los que quieren que haya menos gasto en Defensa, cosa que puedo entender, al mismo tiempo quieren que haya más autonomía respecto a estados Unidos, cosa que no puedo entender", ha planteado.

En este sentido, ha explicado con un ejemplo por qué ambas cosas son incompatibles: "Yo tengo un ataque de bondad universal y le declaro la paz al mundo, ahora si alguien me molesta reclamaré al maestro armero por no haber sido previsor, porque no quiero que nadie me moleste".