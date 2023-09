Luis Rubiales ha concedido una entrevista al periodista británico Piers Morganen el canal 'Talk TV'. En ella, el que fuera presidente de la RFEF se ha negado a pedir perdón por su beso no consentido a Jenni Hermoso. "Lo hubiese hecho lo mismo si la masculina hubiese ganado", ha asegurado.

Unas declaraciones a las que ha reaccionado de forma contundente Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. "No me imagino cogiendo a Unai Simón como Atenea", ha señalado. Una afirmación con la que está de acuerdo Andrea Segura.

"Es que no lo hizo", ha recordado la periodista. Por su parte, Marta García Aller ha señalado que "no puede darse un beso no consentido ni a un hombre ni a una mujer".