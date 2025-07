La reacción de Ferreras tras admitir Alsive ante el juez el cobro de 100.000 euros en efectivo por una charla de media hora: "Vaya caradura"

Luis 'Alvise' Pérez, el agitador de extrema derecha y eurodiputado, ha declarado voluntariamente este viernes ante el Tribunal Supremo en la causa que le investiga por presunta financiación ilegal de su partido 'Se Acabó La Fiesta' (SALF).

Alvise ha negado que hubiera financiación irregular; sin embargo, sí ha afirmado haber recibido un pago de 100.000 euros en efectivo por una "charla sobre libertad financiera de unos 30 minutos" en el Hipódromo de La Zarzuela, y lo ha contado además con todo lujo de detalles. Según el eurodiputado, recibió esa cantidad en un maletín negro, en billetes de 50 y 100 euros, divididos en diez fajos de diez mil euros cada uno. Ese sería, según él, el motivo por el que los 100.000 euros no constaran en las cuentas de SALF.

"Ni Obama", ironiza el director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, preguntando, a su vez, con ironía al filósofo y divulgador David Pastor Vico si él cobraba tanto por una charla: "Desgraciadamente, no. No es que no lo merezca, es que no estoy en ese target", respondía divertido.

"Están Obama, Vico y, por encima de todos, Luis 'Alvise' Pérez. ¡Vaya caradura!", asegura Ferreras. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, así como las explicaciones del periodista Alfonso Pérez Medina sobre esta declaración.