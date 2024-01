La primera encuesta monográfica del CIS sobre 'Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género' revela que el 44% de los hombres y el 32% de las mujeres cree que la promoción de la igualdad de las mujere está discriminando a los hombres. Y en el tramo de los jóvenes, entre 16 y 24 años, lo piensa más del 50%.

"Ellos no aceptan la capacidad de las cesiones a las mujeres, no acepta que hay agresión a las mujeres, dicen que es una propiedad casi suya y la tienen controlada de otra forma. Por ejemplo, por los celos, algo que de jóvenes nos llega mucho más, y la posesión se hace de otra forma, a través de las redes", sostiene la abogada y ex política Cristina Almeida en el plató de Al Rojo Vivo.

De este modo, asegura Almeida que "son negacionistas ideológicos, no son negacionistas personales, porque el 80% de ellos son siempre de tendencia ultraderecha, al igual que las mujeres. Las mujeres que consideran eso también, son de tendencia ultraderecha".