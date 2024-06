El periodista de El País Carlos E. Cué reacciona a la notica que hemos conocido en directo en ARV sobre la citación de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, en calidad de investigada. El juez Peinado la ha citado a declarar el próximo 5 de julio. "Es lo previsible, es el final de la película. En el recorrido del juez era lo normal".

Lo importante no es eso (que es lo normal) sino que la pregunta clave es: "¿Con qué material quiere el juez seguir adelante este caso? Porque los que investigan fundamentalmente son los investigadores, la Guardia Civil. Y el juez le pidió a la Guardia Civil -que actúa a las órdenes del juez y no del Gobierno- un informe. La Guardia Civil lo ha mirado absolutamente todo y la misma Guardia Civil que dice que sí se corrupción en el caso Koldo, no ha visto tráfico de influencias por ninguna parte en el caso de Begoña Gómez", explica Cué.

Por tanto, "a ver cómo quiere seguir el juez... Porque el camino natural de un caso en el que los investigadores te dicen que no hay nada es el archivo, pero está claro que el juez no quiere archivar, incluso le está preguntando a la Guardia Civil cómo ha hecho este informe porque no le convence. Está claro que el juez quiere seguir pero es que no tiene material para seguir", insiste y finaliza Cué. En el vídeo, podemos ver al completo su argumento.