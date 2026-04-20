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El pacto de la "prioridad nacional"

La reacción de Alberto Garzón tras decir el PP que Cáritas puede estar tranquila tras el acuerdo PP-Vox en Extremadura: "Está criminalizando a las ONG"

El texto PP-Vox en Extremadura contempla eliminar ayudas a las ONGs que estén fomentando "inmigración ilegal". El PP dice que Cáritas no entra en esa lista. "¿Cuáles son entonces?", pregunta el exministro Alberto Garzón. "Porque este es el discurso que utilizó Trump y Musk para empezar a desmantelar toda la estructura del Estado en EEUU".

Alberto Garzón

Miguel Tellado, secretario del PP, ha asegurado este lunes que el texto firmado entre el PP y Vox en Extremadura contempla "eliminar ayudas a las ONGs que están cometiendo un delito y que están fomentando esa inmigración ilegal". Pero Tellado deja fuera a Cáritas: "Organizaciones como Cáritas pueden estar completamente tranquilas, no les va a afectar", ha dicho.

"Está criminalizando a los ONGs, que no es un proceso pequeño lo que está haciendo", reacciona contundente el economista y exministro Alberto Garzón. "Entiendo que el PP está atrapado en una circunstancia en la que necesita los votos de Vox", añade el político.

"Vox le pide entrar en una guerra cultural y al PP le viene mal esa guerra cultural porque, de hecho, le viene bien a Vox para quitarle votos al PP", explica Garzón, señalando, por tanto, que el PP se encuentra "atrapado". Pero "lo que no puede hacer es criminalizar a la ONGs. Que se atreva a decir qué ONGs son. Acaba de decir [Tellado] que Caritas no, ¿pero cuáles son entonces las que sí son?", pregunta Garzón.

Porque, "este es el discurso que utilizó Donald Trump y Elon Musk para empezar a desmantelar toda la estructura del Estado de EEUU", concluye el exministro.

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