"Un error de cálculo histórico". Así ha calificado el periodista Antonio Maestre la ley de Memoria Democrática que ha sido hoy aprobada en el Consejo de Ministros. En Al Rojo Vivo, el periodista ha explicado que "desde un punto de vista ético a todos nos parece bien" pero pide ir más allá para no quedarse en lo superficial.

"Se está poniendo una tirita simbólica cuando el cambio tiene que ser estructural", defiende Maestre. Así, explica que el que ese cambio no es estructural se ve en las declaraciones del exministro de UCD Ignacio Camuñas, en un acto en el que estaba presente el líder del PP, Pablo Casado. En el acto, Camuñas negaba la existencia del golpe de Estado del 36 y culpaba a la República de la guerra civil.

"Que el cambio no es estructural se ve en las declaraciones de Camuñas. Mientras declaraciones como las de Camuñas sean aceptadas, no en un bar, sino por el líder de la oposición, no vamos a avanzar nada", señala el periodista.

Y es que Maestre ve muy complicado que con la ley de Memoria Democrática se consiga el cambio, porque "durante 45 años se ha venido validando ese mensaje de Camuñas, no el contrario". "El mensaje que pide respeto, reparación y justicia para las víctimas del franquismo ha quedado sepultado en las instituciones", critica. Y habla de un ejemplo sencillo que explica su teoría de que "es un error cómo se está estructurando porque sólo apela a lo simbólico".

En Alemania se juzgó a los criminales, se juzgó a los genocidas. "Mientras, aquí en España se va a penar la apología del franquismo cuando no se ha penado a los que han cometido el crimen. Es bastante paradójico que alguien pueda decir que está muy bien el genocidio franquista y que no se vaya a juzgar a los que lo cometieron, no simbólicamente sino de forma material. Y recuerda que "muchas de las grandes fortunas han logrado sus riquezas con la construcción del Valle de los Caídos". De esta forma, restitución patrimonial a las víctimas y dirigirse a las empresas que se enriquecieron con la represión. Esas son las tareas pendientes para Antonio Maestre.

"Ya va siendo hora de que recuperemos la memoria de aquellos que fueron sepultados" porque la memoria histórica de los franquistas ya se recuperó, finaliza Maestre.