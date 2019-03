Rasines: "Anoche hubo un toque de queda y la carga policial fue brutal"

Los vecinos de Gamonal siguen concentrados en la calle Vitoria con el objetivo de impedir el acceso a las máquinas y operarios de construcción del bulevar y que se mantenga tal y como está. Además, desde hace cuatro jornadas se realizan manifestaciones como protesta por esta iniciativa del Ayuntamiento. Tras la manifestación y entrada la noche se produjeron distrubios que acabaron con 50 detenidos. Carol Rasines, vecina del barrio de Gamonal, afirma que la manifestación de ayer "fue totalente pacífica se sumaron 5.000 personas. Salió del barrio hacia la comisaría para pedir la libertad de los detenidos".Tras la manifestación, se produjeron incidentes que Rasines considera que fueron "puntuales y dispersos". "Entrada la noche, hubo un decreto de un toque de queda y la carga policial que hubo hacia todo el mundo que estaba en la calle fue brutal".



Los vecinos no defienden los actos vandálicos pero Rasines se queja de la actitud del alcalde de la ciudad que "todavía no se ha acercado a hablar con las plataformas vecinales sobre el bulevar. Parece que vivamos en un estado de sitio donde él puede hacer lo que quiera, lanzar a los fuerzas del orden y hacer directamente el bulevar porque él lo ha decidido así".



A simple vista, que el Ayuntamiento quiera invertir en construir un bulevar para mejorar el barrio debería ser una noticia positiva pero Rasines subraya que "la gente no entiende lo que hay detrás de este bulevar. Esta construcción va a servir de beneficio a políticos y constructores. La barrera que hay cerca de la calle vitoria hay casas de 50 años que ya tienen desperfectos, así que hay otras cosas muy necesarias antes de hacer un bulevar".