Hasta un total de cinco dirigentes del Gobierno de José María Aznar cobraron sobresueldos durante tres años. Así aparece en el documento original del extesorero del PP, Luis Bárcenas.



Entre ellos se encuentra Mariano Rajoy, fue entre 1997 y 1999. Entonces el actual presidnete del Gobierno llegó a percibir 42.000 euros anuales extra. Al parecer, los salarios, según publica El Mundo, los recibía en metálico, en el interior de una caja de puros que Álvaro Lapuerta, el extesorero, le llevaba al ministerio. Porque en esta época era ministro de administraciones públicas y después de educación.



El primer sobresueldo lo recibe en 1997 y es el año que más cobra, 7 millones de euros repartidos en tres pagos. El siguiente año recibió más de cuatro millones de pesetas extra, esta vez en dos tandas. Y lo mismo ocurre en el último periodo que aparece, el del 99.



En total, Mariano Rajoy recibió más de 15 millones de pesetas en tres años. Sus compañeros de Gobierno no se quedan atrás, Jaime Mayor Oreja, entonces vicesecretario y ministro del Interior, recibe lo mismo que Rajoy el primer año 7 millones de pesetas y algo menos en 1998, 4 millones 200.000 euros.



El otro vicesecretario de la primera etapa de Aznar, Rodrigo Rato, y titular de Economía y Hacienda, también recibió algo más de siete millones y medio en difrentes pagos y solo en el 97. Un poco menos se lleva en 1998. Alrededor de 4 millones 500.000 euros en total.



Hay que destacar que en las primeras anotaciones Bárcenas apunta los nombres, pero solo con abreviaturas. Por ejemplo "R" para Rodrigo Rato y M.R. para Mariano Rajoy. Sin embargo, más adelante cambia, y en el 1999 ya aparecen incluso los nombres completos como Rajoy y Javier Arenas.



Arenas era entonces, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Según estas anotaciones recibe un sobresueldo en 1997 de 2 millones 800.000 pesetas.



Y el que más beneficio saca de estos salarios por detrás, es sin duda Francisco Álvarez Cascos, entonces secretario general del partido. Durante 1997 los tesoreros le entregan 11 millones de pesetas y al año siguiente Bárcenas apunta esto: "A cuenta de Paco. A. C." 3 millones 300.000 euros. Cantidad que según este documento recibió hasta tres veces durante el 99. Todas, cantidades que recibieron a parte de sus sueldos como cargos del gobierno. Lo que no está claro de momento, es si estas cantidades fueron declaradas o no a Hacienda.