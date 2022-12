El Partido Popular evitará, en la Diputación Permanente, la petición de comparecencia de Rajoy para que dé explicaciones por el 'caso Bárcenas'. Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso, asegura que no es el momento de pedir una sesión de control en el Congreso. "El presidente del Gobierno ya dió explicaciones sobre 'los papeles de Bárcenas' en el mes de enero, cuando se publicaron las fotocopias completas de los supuestos originales", ha señalado.

Hernando asegura que Bárcenas "ha hecho de su vida toda una mentira". El portavoz adjuntos del PP insiste en que Bárcenas ha mentido a los ciudadanos, a los fiscales e incluso a sus propios abogados. "El presidente del Gobierno no tiene que salir a desmentir cosas que ya ha dejado lo suficientemente claras".

Rafael Hernando sostiene que serán los jueces los que establezcan la verdad, y asegura que el PP ha facilitado al juez toda la documentación y contabilidad del partido. "Rajoy ha dejado claro que todas las retribuciones que ha recibido del partido fueron con transparencia absoluta y con las retenciones oportunas a Hacienda. El presidente del Gobierno ha presentado sus declaraciones de la renta desde hace 10 años, cosa que otros líderes no han hecho".

El portavoz adjunto del PP tiene claro que 'los papeles de Bárcenas' "no tienen nada que ver con la contabilidad del Partido Popular". Hernando defiende que "no ha habido ningún intento de ocultar nada" por parte del partido. "Esos apuntes no son la contabilidad oficial del PP". Hernando señala que en el PP hay una máxima: "al que mete la mano, se le cortan los atributos".