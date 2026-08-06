Rafa López reflexiona sobre el ático de Ayuso: "¿Es tan inconfesable por qué se adquirió que no pueden explicarlo?"

El sociólogo Rafa López valora en Al Rojo Vivo las explicaciones que ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid con respecto a la polémica del ático. En el vídeo, al completo, su análisis.

El consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha hablado sobre la polémica del ático de Isabel Díaz Ayuso y ha insistido en que se están buscando "fantasmas" y que la Comunidad de Madrid ha despejado todas las dudas habidas y por haber sobre el ático de Ayuso, cuando realmente no ha sido así.

"¿Es tan inconfesable por qué se adquirió que no pueden explicarlo?", reacciona el sociólogo Rafa López, señalando que la presidenta madrileña no tiene un problema con la vivienda y "nunca lo ha tenido". Así, recuerda, por ejemplo, el caso del chalet de Rascafría o, incluso, los dos inmuebles de su pareja.

Por ello, critica López que es muy dañino el hecho de que se compre "intentando esconderlo" y, además, después "no saben dar una explicación, y lo único que nos dice la señora Ayuso es '¿a mí que me explican si yo solo soy la presidenta? Yo qué tengo que saber?'. Y fue además variando en las diferentes excusas que fue dando", concluye el sociólogo.