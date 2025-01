Rafa López: "Si nos creemos el informe de la UCO en el caso Koldo, también nos lo tenemos que creer en el caso de Begoña Gómez"

El sociólogo ha apuntado que hay gente que "juega a que un informe me lo creo y el otro no me lo creo" en comparación a los informes de la UCO sobre los casos de la trama Koldo y de Begoña Gómez.

Rafa López ha explicado en Al Rojo Vivo que los informes de la UCO se tiene que hacer caso por igual en los casos de la trama Koldo y la causa contra Begoña Gómez.

"Es verdad que todavía no conocemos los hechos, Aldama tendrá que presentar esas pruebas explosivas que todavía no conocemos. Pero hay un informe de la UCO. Y si nos lo creemos en esto, nos lo tenemos que creer en el caso de Begoña Gómez. Aquí mucha gente juega a que un informe me lo creo y el otro no me lo creo. Y lo que sabemos que dice el informe es que hay pagos recurrentes y a partir de ahí no sabemos. Se tendrá que comprobar", ha explicado el sociólogo.

Además, concretando con las declaraciones de los acusados por el 'caso Koldo', Rafa López ha destacado varias preguntas que deberían hacerse todos sobre el asunto: "Aquí vemos toda la fauna ibérica política que tenemos en este país. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo Aldama tenía tantas puertas abiertas y tenía tantos teléfonos que se le podían descolgar. Es algo que no se puede entender. O cómo Koldo tenía un cargo como el que tenía, es decir, cómo puede llegar una persona sin ningún tipo de cualificación simplemente porque hay una confianza ciega en esa persona".