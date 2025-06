Las dudas tras el acuerdo histórico sobre Gibraltar: los trabajadores de la frontera esperan respuestas claras

El anuncio del acuerdo histórico sobre el futuro de Gibraltar ha sido recibido con alivio… pero también con muchas dudas. Sobre todo entre los miles de trabajadores que cruzan cada día la frontera para ganarse la vida en el Peñón. Este miércoles se confirmó: la verja, tal y como la conocemos, tiene los días contados. Pero, ¿cómo va a afectar esto a los 15.000 trabajadores transfronterizos?

Ana, que cruza a diario para trabajar en Gibraltar, lo ve con optimismo: "Más facilidades, menos complicaciones… Bien", dice. Pero no todos lo tienen tan claro. Otra trabajadora confiesa que no sabe qué esperar: "No sé qué puede pasar. Qué intereses hay ahí, quién gana o quién pierde".

Mientras tanto, en La Línea, los vecinos solo piden algo básico: "Que esto también nos beneficie a nosotros", dice uno. Aunque reconoce que hay problemas más urgentes: "Antes un piso costaba 400 euros, ahora está a 700. ¿Quién puede pagar eso?". Trabajar en Gibraltar sigue saliendo a cuenta, al menos por el sueldo: "Se curra mucho, pero se cobra mejor, claro", cuenta Ana.

Pero a la hora de la verdad, hay muchas desigualdades. Jesús, otro trabajador, lo resume así: "Pagamos impuestos igual que los de allí, pero derechos no tenemos ninguno". Y cuando piensa en jubilarse, el panorama es aún peor: "Por no ser residente, mi pensión será entre un 30% y un 40% más baja que la de uno que viva en Gibraltar".

Los problemas de antes, como el contrabando, ya son historia. "El matuteo en La Línea ya no existe desde hace mucho", recuerda un paisano. Ahora el foco está en el futuro: en cómo se va a aplicar este acuerdo, qué cambiará realmente… y si la vida de quienes cruzan la verja cada día mejorará de verdad.