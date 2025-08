Rafa López destaca que el PSOE "necesita" presupuestos para dejar de ser "la víctima": "¿Qué sentido puede tener esta legislatura sin ellos?"

El sociólogo Rafa López ha destacado que aprobar los Presupuestos Generales del Estado no es algo solo importante para España, "lo es también para el proyecto de Pedro Sánchez y del PSOE", ha asegurado.

Rafa López ha indicado en Al Rojo Vivo que parece que ya no recordamos cuando "no presentar presupuestos hacía caer a un Gobierno", lamentando que parece que ya "no son importantes".

El sociólogo ha dejado claro que el PSOE necesita unos Presupuestos Generales del Estado porque tiene que dejar de ser "la víctima" para ser quien haga "la ofensiva".

"Tiene que hacer un política ofensiva. Sin presupuestos, ¿qué sentido puede tener la legislatura?", ha preguntado.

De esta forma, ha dejado claro que son necesarios que exista un proyecto que pueda aprobar, desde el punto de vista ideológico, para que la legislatura socialista tenga sentido.