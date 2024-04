El sociólogo Rafa López señala lo que para él son "los tres elementos que hay que poner sobre la mesa" en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso porque son "evidencias". Así, y según explica y enumera en el Al Rojo Vivo, la primera es que en este caso "no hay corrupción público-privada" porque "la cultura que se ha producido en esta país, sobre todo lo que conocemos como 'cultura del pelotazo', siempre ha habido por el medio recursos públicos".

En segundo lugar, señala López, es que "las falsedades se pueden conjugar o diciendo mentiras o no diciendo la verdad. Y cuando se dijo que se le tenía que devolver a la pareja de Ayuso, por parte de Hacienda, 600.000 euros no se dijo la verdad sino que simplemente era una compensación en diferido por un delito que se había cometido".

Y el tercer elemento, sostiene el sociólogo es que "no puede ser que (el novio de Ayuso) sea un ciudadano particular a tiempo parcial". Esto es, "si es un ciudadano particular, qué hace la Comunidad de Madrid con todo el equipo de comunicación haciendo una defensa, porque las notas de prensa salen el equipo de comunicación". En el video podemos ver al completo su explicación.