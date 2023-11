Puigdemont amenaza con hacer caer a Sánchez si incumple el pacto con Junts, según publica el 'Politico'. Lo ha hecho en una conversación con el líder del PP europeo, Manfred Weber, en el que se plantea "tumbar los presupuestos" e incluso "apoyar una moción de censura" si no hay avances en el acuerdo pactado.

Ante esto, al sociólogo Rafa López le parece muy interesante la fecha de caducidad que ha puesto Puigdemont en "esas amenazas": dentro de dos años. Y dentro de dos años son las elecciones en Cataluña. "Porque la prioridad de Puigdemont son las elecciones al Parlament".

"Y es que en estas elecciones al Parlament, todos se van jugar mucho. Tanto el PSC que tiene que evitar que Cataluña se soflame, como el PP porque si no pasa absolutamente nada, todas sus proclamas de que se acaba el Estado, se acaba la democracia etc. se quedan en nada. Pero también se la juega Junts (no tanto ERC que ya he tenido experiencia con el PSOE) porque ha hecho un cambio de 180 grados y tiene que notarse la diferencia que ellos dicen que supone con ERC que tanto criticaban", explica López.

Es por ello que, añade el experto, lo que pretende hacer Puigdemont con estas declaraciones es decir: 'Yo tengo el control' y va a recordarlo durante toda la legislatura. Esto es, "él hacia su público y su votante tiene que percibirse como que es él el que manda", afirma López.