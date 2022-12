Ese reguero de migas nos lleva a la duda. ¿En calidad de qué acudían esos visitantes misteriosos? La respuesta puede estar en lo que hizo el PP con esas imágenes de la cámara de seguridad: borrarlas.

Imágenes de personas que visitan Génova, imágenes destruidas por el PP. Algo que, según Gómez de Liaño le lleva a una reflexión. Se pregunta el abogado del extesorero que si, visto lo visto, el riesgo real de destrucción de pruebas está en otra parte y no en su cliente.

Recordamos que Bárcenas está en prisión preventiva, además de por el riesgo de fuga, por la posibilidad de que destruya pruebas, y Gómez de Liaño, sostiene que ese disco duro destruido por el PP contiene datos relevantes para el caso.



Los abogados alucinaron con lo que se encontró, y cómo se tuvo que rescatar. Gómez de Liaño habló de la sorpresa enorme que se encontraron el día del volcado de datos de los ordenadores de Bárcenas frente al juez. Se encontraron con unos ordenadores "completamente amputados".

En este punto llega el relato de cómo los funcionarios tuvieron que sacar el disco duro del Mac de Bárcenas. Les costó los suyo porque no era de la compañía, sino de otra marca. Algo que puede hacerse, pero que demuestra que lo que tiene el Mac es un disco duro que no puso Bárcenas, y que ese disco duro original, el que podría tener las pruebas, estaría en paradero desconocido.

Dice Gómez de Liaño que no se va a querellar de momento por esa posible destrucción de pruebas, que no es su cometido, aunque dejó la puerta abierta. A él, asegura, no le constan nuevas bombas atómicas. Otra cosa es que su cliente, Luis Bárcenas, se guarde un as en la manga... y eso no lo descarta.